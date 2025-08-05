Олег Гончар

Головний тренер Вірджинії Ремс Раян Одом високо оцінив перспективи українського баскетболіста Максима Шульги, який підписав двосторонній контракт із Бостон Селтікс, передає портал forbes.com.

«Мене вражає його стійкість. Багато молодих гравців здаються, коли не отримують бажаних хвилин. Макс цього не робив — він розумів, що його час прийде. Він інвестував у себе та команду, використовуючи будь-яку роль по максимуму». Райан Одом

Тренер підкреслив, що Шульга трансформував своє тіло та гру в міжсезоння, працюючи над фізичною формою, передачами, кидками та захистом. Особливо важливим став досвід у збірній України, що допомогло йому вийти на новий рівень і стати ключовим гравцем Вірджинії Ремс у сезоні NCAA 2024/25, який завершився виходом до Березневого шаленства.

Одом вважає захист Шульги недооціненою сильною стороною.

«Його фізична сила, швидкість і розуміння гри роблять його ефективним у захисті та швидкому відриві». У «Селтікс» Максиму доведеться довести, що він елітний снайпер, здатний реалізовувати відкриті кидки, які створюватимуть зіркові партнери, такі як Джейсон Тейтум і Джейлен Браун. «Він має захищатися як божевільний, перемикатися на різних позиціях і використовувати свої габарити. Макс — ідеальний командний гравець, який розуміє цінність ролі в складі чемпіонів». Райан Одом

Шульга, який у NCAA набирав у середньому 14.2 очка, 4.1 передачі та 5.3 підбирання за гру, має шанс закріпитися в «Селтікс» завдяки працьовитості та вмінню адаптуватися. Одом вірить, що під керівництвом тренера Джо Маззулли та поруч із ветеранами, такими як Аль Горфорд, Максим зможе реалізувати свій потенціал у НБА, ставши частиною легендарної франшизи.

Нагадаємо, Шульга не допоможе збірній України в прекваліфікації до чемпіонату світу-2027.