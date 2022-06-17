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Офіційно. Латвійсько-естонська ліга підтвердила участь «Прометея» в сезоні-2022/23

Українці, які гратимуть в команді, будуть вважатися місцевими баскетболістами
Баскетбол Суперліга
17:45
Офіційно. Латвійсько-естонська ліга підтвердила участь «Прометея» в сезоні-2022/23
«Прометей» / Фото - prometeybc
Боси Латвійсько-естонської баскетбольної ліги прийняли рішення про допуск українського клубу «Прометей» до чемпіонату Pafbet LAT-EST в сезоні-2022/23. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Заявка клубу підтверджує готовність виконати всі фінансові зобов'язання перед гравцями і лігою. Очікується, що команда з Слобожанского буде базуватися в Ризі (Латвія).

У Латвійсько-естонської лізі українці, які гратимуть в «Прометеї», будуть вважатися місцевими баскетболістами, а громадяни інших країн будуть підкорятися чинному в лізі регламенту легіонерів (в матчі можуть брати участь не більше чотирьох іноземців, але можна придбати додаткові квоти).

Раніше стало відомо, що Ронен Гінзбург підписав новий контракт з українським колективом.
Володимир Кириченко
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