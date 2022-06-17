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Гінзбург уклав нову угоду з «Прометеєм»

Ізраїльський наставник продовжить стояти біля керма кращої команди України
Баскетбол Суперліга
15:21
Гінзбург уклав нову угоду з «Прометеєм»
Ронен Гінзбург / Фото - prometeybc
Ізраїльський фахівець Ронен Гінзбург продовжить займати тренерський місток «Прометея» і в сезоні-2022/23. Про це в інтерв'ю каналу DmartTV повідомив президент клубу Володимир Дубинський.

Угода з Гінзбургом і всією командою був розірвана в березні після початку війни в Україні. Новий контракт з ізраїльтянином підписаний на 3 року.

Гінзбург очолив український клуб у другій половині сезону-2020/21 і привів команду до чемпіонства в Суперліги. Під його керівництвом «Прометей» в минулому сезоні подолав кваліфікацію Ліги чемпіонів і перший груповий раунд, увійшовши в топ-16. Сезон Суперліги-2021/22 команда зі Слобожанского завершила на 1-му місці в турнірній таблиці з 25 перемогами в 26 матчах.

Нагадаємо, в наступному сезоні «Прометей» виступатиме в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі, А також на євроарені – клуб в числі команд-учасниць Єврокубка.
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Ронен Гінзбург Прометей

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