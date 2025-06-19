Денис Сєдашов

Євроліга офіційно оголосила про скасування матчу за третє місце у рамках Фіналу чотирьох.

Починаючи з сезону 2025/26, формат завершальної стадії турніру зміниться — тепер вона включатиме лише два півфінали та фінал, без поєдинку за «бронзу».

Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.

Нагадаємо, що востаннє матч за третє місце відбувся у сезоні 2024/25: тоді Олімпіакос здобув перемогу над Панатінаїкосом з рахунком 97:93.

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