Стало відомо, скільки заробила родина Басс на продажу Лейкерс
Найвигідніша угода в історії НБА?
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Після гучної новини про продаж баскетбольного клубу Лос-Анджелес Лейкерс, з’явились деталі щодо фінансового зиску, який отримала родина Басс. За даними ESPN US, угода з бізнесменом Марком Волтером склала $10 мільярдів.
Родина Басс придбала клуб у 1979 році за $67,5 мільйона. З урахуванням інфляції, ця сума на сьогодні еквівалентна приблизно $298,8 мільйона. Таким чином, чистий прибуток родини від продажу становить близько $9,7 мільярда.
Леброн і Дончич підтримують продаж Лейкерс за $10 млрд.