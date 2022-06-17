Дубинський: «Прометей» не планує жіночої баскетбольної команди ні в українському чемпіонаті, ні в міжнародних турнірах»
«Прометей» підписав угоду з форвардом збірної України
Минулий сезон він догравав в чемпіонаті Фінляндії
Іван Ткаченко / Фото - ФБУВихованець «Черкаських Мавп» і форвард збірної України Іван Ткаченко підписав контракт з «Прометеєм».
Минулий сезон Ткаченко догравав у фінському клубі «Гельсінкі Сігалс», з яким завоював бронзові медалі чемпіонату Фінляндії.
Іван став другим новачком «Прометея» після Іллі Сидорова. Про це повідомляє прес-служба клубу з Слобожанського.
24-річний Ткаченко набирав 9,5 очок, робив 4,5 підбору, 1,4 перехоплення за 28 хвилин в матчах Суперліги сезону-2021/22.
Також «Прометей» повідомив, що на наступному тижні чекає укладання угод ще з двома новими баскетболістами.
Нагадаємо, що наступний сезон «Прометей» проведе в Латвійсько-естонської лізі.
Коментарі 0