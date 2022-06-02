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Офіційно. Виконком ФБУ прийняв рішення достроково завершити сезон-2021/22
Чемпіони та призери у всіх українських лігах визначені не будуть
Баскетбол в Україні / Фото - ФБУВиконком ФБУ затвердив рішення про дострокове завершення всіх турнірів в Україні сезону-2021/22, який був зупинений 24 лютого 2022 року в день початку повномасштабної війни в Україні проти російських загарбників. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.
Одноголосно було вирішено чемпіонат і Кубок України сезону-2021/22 завершити достроково. Турнірні таблиці змагань у всіх лігах (в т.ч. ВЮБЛ) станом на 24.02.2022 визнати остаточними. Також були названі критерії визначення місць команд при різній кількості матчів або при виступі команд в різних підгрупах.
При цьому вирішено, що чемпіонів і призерів змагань у всіх лігах не визначати, а підсумкову класифікацію команд затвердити за підсумками зіграних поєдинків до 24 лютого.
Таким чином, на верхньому рядку в чоловічій Суперлізі чемпіонат завершив «Прометей», другим став «Будівельник», топ-3 замкнув «Київ-Баскет».
Раніше повідомлялося, що українські команди «Прометей», «Будівельник» і «Київ-Баскет» на наступний сезон можуть заявитися в латвійсько-естонську лігу.
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