Олег Гончар

Баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич у коментарі BasketNews висловив захоплення лідером команди Леброном Джеймсом, похваливши його професіоналізм і підхід до гри.

«Він прийняв мене з відкритими обіймами, і бути його товаришем по команді — просто неймовірно» Лука Дончич

Щодо своєї фізичної форми, Дончич зізнався, що дотримувався суворої дієти, яка включала безглютенове харчування, низький вміст цукру та 250 г білка щодня, зокрема курку, рис, овочі та протеїнові коктейлі на мигдалевому молоці.

Лука також практикував інтервальне голодування, уникаючи їжі з 20:30 до полудня, і проводив два 90-хвилинні тренування на день у Хорватії, що допомогло йому скинути вагу та покращити форму

26-річний словенець після переходу з Даллас Маверікс до Лейкерс у лютому 2025 року зіграв 28 матчів регулярного чемпіонату НБА, набираючи в середньому 28,2 очка, 8,2 підбирання та 7,7 передачі. У плей-оф він провів 5 ігор, демонструючи 30,2 очка, 7,0 підбирань і 5,8 передачі за матч.

Нагадаємо, раніше Дончич повідомив, що позбувся зайвої ваги.

Раніше стало відомо, коли Дончич підпише чотирирічний контракт з Лейкерс.