О’Ніл склав список найкращих баскетболістів в історії НБА
У списку — Джордан, Леброн, Кобі та інші зірки, однак самого Шака там немає
1 день тому
Фото: Getty Images
Легенда баскетболу, чотириразовий чемпіон НБА Шакіл О’Ніл поділився власним рейтингом найкращих гравців в історії ліги. Повідомляє Netflix в X.
Цікаво, що колишній центр не включив до списку самого себе.
До топ-10 за версією О’Ніла увійшли:
Майкл Джордан
Кобі Браянт
Леброн Джеймс
Меджик Джонсон
Білл Рассел
Вілт Чемберлен
Ларрі Бьорд
Хакім Оладжувон
Тім Данкан
Джуліус Ірвінг
За словами Шака, усі ці гравці справили величезний вплив на гру та залишили незабутній слід в історії НБА.
Орландо Меджик оновили логотип і представили нові форми.