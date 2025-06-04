О’Ніл склав список найкращих баскетболістів в історії НБА

У списку — Джордан, Леброн, Кобі та інші зірки, однак самого Шака там немає

1 день тому

Майкл Джордан
Фото: Getty Images
Денис Сєдашов

Денис Сєдашов

Легенда баскетболу, чотириразовий чемпіон НБА Шакіл О’Ніл поділився власним рейтингом найкращих гравців в історії ліги. Повідомляє Netflix в X.

Цікаво, що колишній центр не включив до списку самого себе.

До топ-10 за версією О’Ніла увійшли:

  • Майкл Джордан

  • Кобі Браянт

  • Леброн Джеймс

  • Меджик Джонсон

  • Білл Рассел

  • Вілт Чемберлен

  • Ларрі Бьорд

  • Хакім Оладжувон

  • Тім Данкан

  • Джуліус Ірвінг

За словами Шака, усі ці гравці справили величезний вплив на гру та залишили незабутній слід в історії НБА.

Орландо Меджик оновили логотип і представили нові форми.

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