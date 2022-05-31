Віггінс продовжить захищати кольори «Голден Стейт»
Оприлюднено календар фінальної серії НБА. Перший матч відбудеться 2 червня
«Голден Стейт Уорріорз» матиме перевагу домашнього майданчика <br> <br>
«Голден Стейт Уорріорз» / Фото - bettergolfzoneНБА на своєму офіційному акаунті в Twitter оприлюднила розклад фінальної серії плей-офф НБА сезону-2021/22.
Перший матч відбудеться в четвер, 2 червня.
Нагадаємо, в чемпіонській серії року «Голден Стейт Уорріорз» зустрінеться з «Бостон Селтікс». Каліфорнійський клуб матиме перевагу домашнього майданчика.
Напередодні «Бостон» обіграв «Майамі» (100:96) В сьомому матчі фінальної серії Східної конференції.
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