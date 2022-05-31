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Оприлюднено календар фінальної серії НБА. Перший матч відбудеться 2 червня

«Голден Стейт Уорріорз» матиме перевагу домашнього майданчика <br> <br>
Баскетбол НБА
09:57
Оприлюднено календар фінальної серії НБА. Перший матч відбудеться 2 червня
«Голден Стейт Уорріорз» / Фото - bettergolfzone
НБА на своєму офіційному акаунті в Twitter оприлюднила розклад фінальної серії плей-офф НБА сезону-2021/22.

Перший матч відбудеться в четвер, 2 червня.

Нагадаємо, в чемпіонській серії року «Голден Стейт Уорріорз» зустрінеться з «Бостон Селтікс». Каліфорнійський клуб матиме перевагу домашнього майданчика.

Напередодні «Бостон» обіграв «Майамі» (100:96) В сьомому матчі фінальної серії Східної конференції.
Володимир Кириченко
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Теги

Голден Стейт Уорріорз Бостон Селтікс

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