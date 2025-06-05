Пау Газоль: «Європейський баскетбол потребує оновлення»
Колишній гравець НБА заявив, що гра має розвиватися
близько 3 годин тому
Легенда світового баскетболу Пау Газоль висловився щодо ініціативи створення нової європейської ліги під егідою НБА.
Під час відкриття баскетбольної академії в Барселоні іспанець поділився своїм баченням майбутнього континентального баскетболу. Слова наводить Marca.
Робота вже ведеться, процес запущений. Я бачу прагнення вдосконалити європейську модель баскетболу — це шанс для розвитку. Подивимось, у якому форматі вона сформується і як буде розвиватися.
За його словами, нинішня структура європейського баскетболу потребує змін:
Економічно вона нестабільна. Переважна більшість клубів зазнають збитків. Систему потрібно оновлювати та робити стійкішою.
Михайлюк назвав пріоритетний варіант для продовження кар’єри у НБА.
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