Пау Газоль: «Європейський баскетбол потребує оновлення»

Колишній гравець НБА заявив, що гра має розвиватися

близько 3 годин тому

Пау Газоль
Фото: Getty Images
Денис Сєдашов

Денис Сєдашов

Легенда світового баскетболу Пау Газоль висловився щодо ініціативи створення нової європейської ліги під егідою НБА. 

Під час відкриття баскетбольної академії в Барселоні іспанець поділився своїм баченням майбутнього континентального баскетболу. Слова наводить Marca.

Робота вже ведеться, процес запущений. Я бачу прагнення вдосконалити європейську модель баскетболу — це шанс для розвитку. Подивимось, у якому форматі вона сформується і як буде розвиватися.

Пау Газоль

За його словами, нинішня структура європейського баскетболу потребує змін:

Економічно вона нестабільна. Переважна більшість клубів зазнають збитків. Систему потрібно оновлювати та робити стійкішою.

Пау Газоль

Михайлюк назвав пріоритетний варіант для продовження кар’єри у НБА.

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