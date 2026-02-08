Пішов із життя Борис Нікітішин — легенда запорізького баскетболу
Помер ветеран спорту, майстер спорту СРСР і багаторічний працівник Запоріжсталі
близько 1 години тому
Баскетбольний клуб Запоріжжя та Федерація баскетболу Запорізької області повідомили про смерть Бориса Нікітішина — видатного ветерана запорізького спорту.
Померлома було 90 років й він залишив по собі помітний слід у спорті.
Нікітішин був майстром спорту СРСР, срібним призером Спартакіади народів СРСР.
Він був взірцем професіоналізму та бійцівського характеру на майданчику, надихаючи своїм прикладом молоде покоління.
Не менш вагомим був його внесок у розвиток промисловості Запоріжжя. Гідний представник династії металургів, після закінчення машинобудівного інституту
Борис Афанасійович присвятив 44 роки свого життя праці на комбінаті «Запоріжсталь».
Світлий спомін про Бориса Афанасійовича назавжди залишився в серцях колег, вболівальників та всіх, хто мав честь знати його своє.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного. Сумуємо разом з вами.
