Баскетбольний клуб Запоріжжя та Федерація баскетболу Запорізької області повідомили про смерть Бориса Нікітішина — видатного ветерана запорізького спорту.

Померлома було 90 років й він залишив по собі помітний слід у спорті.

Нікітішин був майстром спорту СРСР, срібним призером Спартакіади народів СРСР.

Він був взірцем професіоналізму та бійцівського характеру на майданчику, надихаючи своїм прикладом молоде покоління.

Не менш вагомим був його внесок у розвиток промисловості Запоріжжя. Гідний представник династії металургів, після закінчення машинобудівного інституту

Борис Афанасійович присвятив 44 роки свого життя праці на комбінаті «Запоріжсталь».

Світлий спомін про Бориса Афанасійовича назавжди залишився в серцях колег, вболівальників та всіх, хто мав честь знати його своє.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного. Сумуємо разом з вами.