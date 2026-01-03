Павло Василенко

Сьогодні помер легендарний тренер і футболіст Дімітар Пенєв. Сумну звістку першими повідомили його родичі, а згодом інформацію офіційно підтвердив Болгарський футбольний союз. Лише кілька місяців тому, 12 липня 2025 року, Пенєву виповнилося 80 років.

До останніх днів Пенєв залишався поруч зі своїм улюбленим ЦСКА, уважно стежив за життям клубу та будівництвом нового стадіону «Болгарська армія». Його ім’я назавжди вписане в історію болгарського футболу золотими літерами. Пенєв – унікальна постать, якій вдалося досягти визначних успіхів як на полі, так і на тренерській лаві.

Більшу частину ігрової кар’єри він провів у ЦСКА, ставши одним із найкращих захисників в історії клубу. Разом з «армійцями» Пєнєв здобув сім чемпіонських титулів Болгарії та п’ять національних Кубків. За збірну країни він провів 90 матчів і відзначився двома забитими м’ячами, а також узяв участь у трьох поспіль чемпіонатах світу – 1966, 1970 та 1974 років, що було рідкісним досягненням для гравця оборони. Двічі його визнавали найкращим футболістом Болгарії – у 1967 та 1971 роках.

Найяскравіша сторінка тренерської кар’єри Пенєва – історичне четверте місце збірної Болгарії на чемпіонаті світу 1994 року в США. Саме він відкрив футбольному світу Христо Стоїчкова, Еміла Костадінова та Любослава Пенєва. У 1996 році Дімітара Пенєва було визнано тренером №1 національної збірної Болгарії XX століття.