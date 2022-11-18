«Будівельник» виграв дебютний матч в Балканській лізі
Плеханов висловився щодо дебютної перемоги «Будівельника» у Балканській лізі
Українці обіграли «Башкімі»
Фото: FIBA
Головний тренер «Будівельника» Валерій Плєханов висловився щодо першої перемоги команди у Балканській лізі:
Окремі моменти ми вже грали непогано у захисті, тому що гра у Косово нам дуже важко далася і переживання після неї. Коли ми вирішили закидати шапками і просто без налаштування погратися. У цій лізі є гравці, що грали в українській Суперлізі. У даному випадку тут і Граф, і Фіцпатрік, і Ніксон. Ми їх знали, до них готувалися і я радий, що сьогодні ми грали агресивно в захисті. В деяких моментах це навіть непогано виглядало.
Я радий, що ми цьому шумному залу не дали сьогодні розійтися, як це було у минулому матчі. Казав хлопцям, що ця Балканська ліга не з простих, особливо ігри на виїзді.
Нагадаємо, що раніше кияни програли «Пежі».
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