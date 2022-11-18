Плеханов висловився щодо дебютної перемоги «Будівельника» у Балканській лізі

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Головний тренер «Будівельника» Валерій Плєханов висловився щодо першої перемоги команди у Балканській лізі:



Я радий, що ми цьому шумному залу не дали сьогодні розійтися, як це було у минулому матчі. Казав хлопцям, що ця Балканська ліга не з простих, особливо ігри на виїзді.