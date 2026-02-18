Олег Гончар

Центрового Лос-Анджелес Лейкерс Деандре Ейтона ненадовго затримали у міжнародному аеропорту імені Ліндена Піндлінга в Нассау. Про це повідомив його адвокат Девард Френсіс.

За словами захисника, правоохоронці запідозрили наявність «дуже невеликої кількості марихуани». Втім, після перевірки з’ясувалося, що заборонена речовина не належала баскетболісту. Адвокат уточнив, що марихуана перебувала в чужій сумці, а самого Ейтона швидко звільнили після короткого розслідування.

Марихуана залишається незаконною на Багамах, хоча за чинною угодою CBA гравців НБА більше не тестують на цю речовину.

У нинішньому сезоні Ейтон провів 46 матчів за Лейкерс, у всіх виходив у стартовій п’ятірці та в середньому набирає 13,2 очка і 8,5 підбирання за 28 хвилин на майданчику.