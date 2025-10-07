Помер батько зірки НБА, який також був баскетболістом
Колишній гравець знайдений мертвим у будинку сина
близько 2 годин тому
Батько легендарного гравця збірної Франції з баскетболу Тоні Паркера – Тоні Паркер-старший помер у віці 70 років.
Тіло було знайдене в будинку сина під Ліоном увечері 5 жовтня, повідомляє BFM RMC Sport з посиланням на AFP.
Прокуратура Ліона розпочала розслідування для встановлення причин смерті.
Тоні Паркер-старший народився в Чикаго і розпочав баскетбольну кар'єру в університеті Лойоли в 1970-х роках. Після цього він виступав у Нідерландах за команди "Харлем" та "Лейден", де познайомився з майбутньою дружиною – матір'ю Тоні Паркера. Пізніше продовжив кар'єру в Європі, граючи за бельгійські та французькі клуби.
Тоні Паркер висловив співчуття, назвавши батька натхненним і ключовою фігурою в своєму житті. Причина смерті не розголошена, але розслідування триває.
Нагадаємо, Дончич за трипл-даблами увійшов в історію Євробаскетів.
Поділитись