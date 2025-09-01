Олег Гончар

Зірка збірної Словенії Лука Дончич відзначився видатним виступом у матчі Євробаскету-2025 проти Бельгії (86:69), набравши 26 очок, 10 підбирань і 11 передач. Цей результат приніс йому п’ятий трипл-дабл в історії турніру, повідомляє FIBA.

Дончич став п’ятим гравцем, якому вдалося оформити трипл-дабл на Євробаскеті, після Стойко Вранковича (1993), Тоні Кукоча (1995), Рарешу Маначе (2017) і Матеуша Понітки (2022). Крім того, у віці 26 років і 184 дні він став наймолодшим гравцем після Тоні Паркера (25 років і 122 дні у 2007 році), який досяг позначки у 400 очок на Євробаскеті.

Дончич також увійшов до трійки словенців, які набрали 400 очок на турнірі, разом із Якою Лаковичем і Гораном Драгичем. На Євробаскеті-2025 Словенія виступає в групі D у Катовіце, де її суперниками є Франція, Польща, Ізраїль, Бельгія та Ісландія. Наступний матч команда зіграє 2 вересня проти Польщі.

Нагадаємо, Дончич досяг історичної позначки в 1000 очок за збірну Словенії.