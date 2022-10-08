Померла 37-річна екс-баскетболістка жіночої НБА

З квітня цього року вона працювала тренером баскетбольної команди коледжу Вайлі

Тіффані Джексон / Фото - justwomenssports

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«Нью-Йорк Нікс» обіграти «Індіану Пейсерс» в передсезонному матчі НБА ( 131:114 ).

Колишня баскетболістка Жіночої національної баскетбольної асоціації (WNBA)померла у віці 37 років.Джексон боролася з раком молочної залози. Про це повідомляєУ жіночій НБА Тіффані захищала кольори «Нью-Йорка», «Талса Шок» та «Спакса».У вересні 2015 року у американки діагностували рак грудей третьої стадії. Після лікування вона продовжила кар'єру в Ізраїлі.У 2017 році Тіффані повернулася в «Спакс». Згодом вона чотири роки працювала помічницею тренера в техаської баскетбольній програмі, перш ніж в квітні 2022 року її призначили головним тренером жіночої баскетбольної команди коледжу Вайлі.Напередодні