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Померла 37-річна екс-баскетболістка жіночої НБА

З квітня цього року вона працювала тренером баскетбольної команди коледжу Вайлі
Баскетбол НБА
08 жовтня 20:56
Померла 37-річна екс-баскетболістка жіночої НБА
Тіффані Джексон / Фото - justwomenssports
Колишня баскетболістка Жіночої національної баскетбольної асоціації (WNBA) Тіффані Джексон померла у віці 37 років.

Джексон боролася з раком молочної залози. Про це повідомляє insidethegames.biz.

У жіночій НБА Тіффані захищала кольори «Нью-Йорка», «Талса Шок» та «Спакса».

У вересні 2015 року у американки діагностували рак грудей третьої стадії. Після лікування вона продовжила кар'єру в Ізраїлі.

У 2017 році Тіффані повернулася в «Спакс». Згодом вона чотири роки працювала помічницею тренера в техаської баскетбольній програмі, перш ніж в квітні 2022 року її призначили головним тренером жіночої баскетбольної команди коледжу Вайлі.

Напередодні Святослав Михайлюк допоміг «Нью-Йорк Нікс» обіграти «Індіану Пейсерс» в передсезонному матчі НБА (131:114).
Володимир Кириченко
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