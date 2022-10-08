Лень: «Для Михайлюка наступний рік у НБА дуже важливий, якщо не найважливіший»
Померла 37-річна екс-баскетболістка жіночої НБА
З квітня цього року вона працювала тренером баскетбольної команди коледжу Вайлі
Тіффані Джексон / Фото - justwomenssportsКолишня баскетболістка Жіночої національної баскетбольної асоціації (WNBA) Тіффані Джексон померла у віці 37 років.
Джексон боролася з раком молочної залози. Про це повідомляє insidethegames.biz.
У жіночій НБА Тіффані захищала кольори «Нью-Йорка», «Талса Шок» та «Спакса».
У вересні 2015 року у американки діагностували рак грудей третьої стадії. Після лікування вона продовжила кар'єру в Ізраїлі.
У 2017 році Тіффані повернулася в «Спакс». Згодом вона чотири роки працювала помічницею тренера в техаської баскетбольній програмі, перш ніж в квітні 2022 року її призначили головним тренером жіночої баскетбольної команди коледжу Вайлі.
Напередодні Святослав Михайлюк допоміг «Нью-Йорк Нікс» обіграти «Індіану Пейсерс» в передсезонному матчі НБА (131:114).
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