Портленд переграв Юту з Михайлюком, Оклахома поступилася Мілвокі без Янніса
Лейкерс перемогли Даллас
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Оклахома-Сіті – Мілвокі 93:110 (25:30, 30:37, 18:22, 20:21)
Оклахома: Джо 17, Холмгрен 16 + 13 підбирань, К. Вільямс 9 + 8 підбирань, Дорт 9, Воллес 3 – старт; Маккейн 13, Карузо 9, Джейлін Вільямс 7, Віггінс 5, Бейхайм 3, Топич 2, Барнхайзер 0.
Мілвокі: Дженг 19 + 11 підбирань + 6 передач + 4 блок-шоти, Грін 17, Кузма 14, Портер 12 + 7 передач, Сімс 8 – старт; Портіс 15 + 12 підбирань, Томас 12, Ненс 11 + 7 підбирань, Джексон 2, Трент 0, Т. Адетокумбо 0.
Юта – Портленд 119:135 (31:28, 32:33, 23:40, 33:34)
Юта: Сенсабо 28, Коллієр 15 + 9 передач, Філіповскі 15 + 9 підбирань + 6 перехоплень, Бейлі 15 + 8 підбирань, Вільямс 9 – старт; Михайлюк 14, Хінсон 11, В. Вільямс 6, Кончар 6+7 підбирань, Тшибве 0.
Портленд: Холідей 31 + 9 підбирань + 7 передач, Клінган 23 + 18 підбирань + 7 передач, Грант 18, Камара 14 + 8 підбирань, Сіссоко 8 – старт; Хендерсон 15+6 втрат, Крейчі 11, Лав 11, Рупер 2, Ян Ханьсен 2, Веслі 0, Кук 0.
Лейкерс – Даллас 124:104 (36:31, 28:32, 32:19, 28:22)
Лейкерс: Джеймс 28 + 10 підбирань + 12 передач, Хачімура 21, Хейс 16 + 7 підбирань, Ларевія 11, Смарт 9 + 6 передач – старт; Рівз 18+6 передач, Кеннард 9+7 підбирань, Вандербілт 5, Клебер 5, Тьєро 2, Джеймс-молодший 0, Кнехт 0, Тіммі 0, Бафкін 0.
Даллас: Крісті 19, Маршалл 19, Вашингтон 18, Вільямс 17 + 7 передач, Геффорд 2 – старт; Томпсон 9, Міддлтон 8, Беглі 7, Джонс 3, Пауелл 2, Джонсон 0.