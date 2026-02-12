Фокс замінить Адетокунбо в Матчі всіх зірок НБА-2026
Адетокунбо пропустить зірковий вікенд через ушкодження литки
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Розігруючий Сан-Антоніо Сперс ДеАарон Фокс замінить форварда Мілвокі Бакс Янніса Адетокунбо в Матчі всіх зірок НБА-2026. Про це повідомила пресслужба ліги.
Фокс приєднається до складу команди USA Stripes. Адетокунбо пропустить гру через травму литкового м’яза.
Матч усіх зірок відбудеться 15 лютого. Для Фокса це другий виклик у кар’єрі — вперше він зіграв у Матчі всіх зірок у 2023 році.
