Олег Гончар

Портленд Трейл Блейзерс оцінили у понад 4 мільярди доларів у процесі продажу, повідомив інсайдер НБА Білл Сіммонс у своєму подкасті.

Сіммонс заявив, що чув про зацікавленого покупця і що сума може перевищити чотири мільярди, хоча консенсус вказує на діапазон 3,5–4 мільярди через обмежену кількість доступних команд.

Після смерті співзасновника Microsoft Пола Аллена у 2018 році франшизу контролює його трастовий фонд під керівництвом сестри Джоді Аллен. Процес продажу, який ведуть Allen & Co та юридична фірма Hogan Lovells, розпочався офіційно в травні 2025 року і може тривати до сезону 2025/2026.

За заповітом Аллена, усі доходи від продажу спрямують на благодійність.

Зазначимо, що в 2022 році Фінікс Санз продали за 4 млрд, а Бостон Селтікс у 2025 році — за 6,1 млрд.

Лос Анджелес Лейкерс раніше продали за 10 млрд доларів.