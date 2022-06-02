Три українських клуби наступний сезон можуть провести в латвійсько-естонській лізі
Президент «Будівельника» висловився щодо можливого виступу киян в латвійсько-естонській лізі
Гулямов заявив, що інформація не є достовірною
Фото: Facebook
Президент «Будівельника» Богдан Гулямов спростував інформацію щодо того, що в наступному сезоні кияни можуть виступати в латвійсько-естонській лізі:
«Будівельник» не збирається… Фейк.
Нагадаємо, що також за кордон сватають «Київ-Баскет» та «Прометей».
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