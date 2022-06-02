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Президент «Будівельника» висловився щодо можливого виступу киян в латвійсько-естонській лізі

Гулямов заявив, що інформація не є достовірною
Баскетбол В Європі
14:42
Президент «Будівельника» висловився щодо можливого виступу киян в латвійсько-естонській лізі
Фото: Facebook

Президент «Будівельника» Богдан Гулямов спростував інформацію щодо того, що в наступному сезоні кияни можуть виступати в латвійсько-естонській лізі:

«Будівельник» не збирається… Фейк.

Нагадаємо, що також за кордон сватають «Київ-Баскет» та «Прометей».

Олег Шумейко-молодший
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