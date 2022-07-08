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«Прометей» дізнався своїх суперників по Єврокубку
Домашні матчі турніру українська команда буде проводити в Ризі
«Прометей» / Фото - prometeybc.com8 липня відбулася жеребкування групового етапу баскетбольного Єврокубка, в якому візьме участь український «Прометей». Про це повідомляє прес-служба турніру.
«Прометей» за результатами жеребкування потрапив в групу А. Суперниками української команди стануть іспанський «Ховентуд», словенська «Цедевіта-Олімпія», італійська «Рейєр Венеція», турецький «Бурсаспор», литовський «Литкабеліс», французський «Бурк», німецький «Ратіофарм», німецька «Брешія» та румунська «Клуж-Напока».
Відзначимо, що формат Єврокубка є 2 групи по 10 команд і 2 кола регулярного чемпіонату, перші 8 команд з кожної групи утворюють пари плей-офф.
Плей-офф проходить в форматі одного матчу на виліт. «Прометей» домашні ігри проведе в Ризі (Латвія).
В стартовому матчі турніру український клуб зіграє з «Літкабелісом». Гра буде вважатися домашньою.
Перший тур заплановано на 18-19 жовтня.Наступний сезон «Прометей» проведе в Латвійсько-естонській лізі.
Нагадаємо, литовський наставник Мантас Шерніус стане першим помічником головного тренера Ронена Гінзбурга в сезоні-2022/23.
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