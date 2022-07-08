«Прометей» дізнався своїх суперників по Єврокубку

Домашні матчі турніру українська команда буде проводити в Ризі

«Прометей» / Фото - prometeybc.com

8 липня відбулася жеребкування групового етапу баскетбольного Єврокубка, в якому візьме участь український «Прометей». Про це повідомляєтурніру.«Прометей» за результатами жеребкування потрапив в групу А. Суперниками української команди стануть іспанський «Ховентуд», словенська «Цедевіта-Олімпія», італійська «Рейєр Венеція», турецький «Бурсаспор», литовський «Литкабеліс», французський «Бурк», німецький «Ратіофарм», німецька «Брешія» та румунська «Клуж-Напока».Відзначимо, що формат Єврокубка є 2 групи по 10 команд і 2 кола регулярного чемпіонату, перші 8 команд з кожної групи утворюють пари плей-офф.Плей-офф проходить в форматі одного матчу на виліт. «Прометей» домашні ігри проведе в Ризі (Латвія).В стартовому матчі турніру український клуб зіграє з «Літкабелісом». Гра буде вважатися домашньою.

Перший тур заплановано на 18-19 жовтня.