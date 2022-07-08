Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняДолар з кожного проданого квитка піде на допомогу Україні. В США відбулася церемонія відкриття Всесвітніх ігор-2022
Зараз в ефірі
17:30
live
Всесвітні ігри 2022. Спідскейтинг. Пряма трансляція
17:40
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул

«Прометей» дізнався своїх суперників по Єврокубку

Домашні матчі турніру українська команда буде проводити в Ризі
Баскетбол Єврокубки
15:57
«Прометей» дізнався своїх суперників по Єврокубку
«Прометей» / Фото - prometeybc.com
8 липня відбулася жеребкування групового етапу баскетбольного Єврокубка, в якому візьме участь український «Прометей». Про це повідомляє прес-служба турніру.

«Прометей» за результатами жеребкування потрапив в групу А. Суперниками української команди стануть іспанський «Ховентуд», словенська «Цедевіта-Олімпія», італійська «Рейєр Венеція», турецький «Бурсаспор», литовський «Литкабеліс»,  французський «Бурк», німецький «Ратіофарм», німецька «Брешія» та румунська «Клуж-Напока».

Відзначимо, що формат Єврокубка є 2 групи по 10 команд і 2 кола регулярного чемпіонату, перші 8 команд з кожної групи утворюють пари плей-офф.

Плей-офф проходить в форматі одного матчу на виліт. «Прометей» домашні ігри проведе в Ризі (Латвія).

В стартовому матчі турніру український клуб зіграє з «Літкабелісом». Гра буде вважатися домашньою.

Перший тур заплановано на 18-19 жовтня.

Наступний сезон «Прометей» проведе в Латвійсько-естонській лізі.

Нагадаємо, литовський наставник Мантас Шерніус стане першим помічником головного тренера Ронена Гінзбурга в сезоні-2022/23.

Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Прометей

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Президент «Прометея»: «Сподіваюся, що нашим хлопцям вдасться гідно виступити та вийти з групи в наступний етап Єврокубка»
Президент «Прометея»: «Сподіваюся, що нашим хлопцям вдасться гідно виступити та вийти з групи в наступний етап Єврокубка»
Баскетбол Єврокубки
16:28
Головний тренер жіночої збірної Литви увійшов до тренерського штаб «Прометея»
Головний тренер жіночої збірної Литви увійшов до тренерського штаб «Прометея»
Баскетбол Суперліга
01 липня 15:24
Ще один новачок. «Прометей» уклав угоду з американським центровим
Ще один новачок. «Прометей» уклав угоду з американським центровим
Баскетбол Суперліга
30 червня 14:24
Бобров відмовив «Прометею». Форвард збірної України бажає грати в іншому чемпіонаті
Бобров відмовив «Прометею». Форвард збірної України бажає грати в іншому чемпіонаті
Баскетбол Українські легіонери
30 червня 11:25
Захисник «Прометея»: «Участь в Єврокубку – це крок вперед для українського клубного баскетболу»
Захисник «Прометея»: «Участь в Єврокубку – це крок вперед для українського клубного баскетболу»
Баскетбол Суперліга
23 червня 17:17
Президент «Прометея» підтвердив участь команди в Єврокубку і оголосив про трансфер екс-гравця НБА
Президент «Прометея» підтвердив участь команди в Єврокубку і оголосив про трансфер екс-гравця НБА
Баскетбол Суперліга
21 червня 20:53

Новини: Баскетбол

Президент «Прометея»: «Сподіваюся, що нашим хлопцям вдасться гідно виступити та вийти з групи в наступний етап Єврокубка»
Президент «Прометея»: «Сподіваюся, що нашим хлопцям вдасться гідно виступити та вийти з групи в наступний етап Єврокубка»
Єврокубки
16:28
«Прометей» дізнався своїх суперників по Єврокубку
«Прометей» дізнався своїх суперників по Єврокубку
Єврокубки
15:57
Багатскіс може знову очолити «Будівельник»
Багатскіс може знову очолити «Будівельник»
Суперліга
14:25
Оприлюднено календар матчів за участю збірної України на другому етапі кваліфікації ЧС-2023
Оприлюднено календар матчів за участю збірної України на другому етапі кваліфікації ЧС-2023
Збірна України
11:53
Тренер збірної Іспанії: «Молимося за те, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше»
Тренер збірної Іспанії: «Молимося за те, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше»
Збірна України
07:17
Санон після бойового матчу з чемпіонами світу закликав зупинити війну в Україні
Санон після бойового матчу з чемпіонами світу закликав зупинити війну в Україні
Збірна України
07 липня 22:59
Багатскіс – після матчу з Іспанією: «Я гордий за збірну України, сказав, що не треба не опускати голову»
Багатскіс – після матчу з Іспанією: «Я гордий за збірну України, сказав, що не треба не опускати голову»
Збірна України
07 липня 22:26
Україна в кінцівці матчу поступилася Іспанії
Україна в кінцівці матчу поступилася Іспанії
Збірна України
07 липня 21:19
Михайлюк розповів, що велика кількість гравців НБА засудили агресію рф та пропонували допомогу
Михайлюк розповів, що велика кількість гравців НБА засудили агресію рф та пропонували допомогу
НБА
07 липня 20:41
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Усик: «Ніхто не дозволить мені піти на фронт»
Усик: «Ніхто не дозволить мені піти на фронт»
Бокс Професійний бокс
01 липня 10:41
4
Всі новини