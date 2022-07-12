Гінзбург розповів, чи виступатиме «Прометей» в Україні
«Прометей» оновив емблему клубу? На сайті Єврокубка обманювати не будуть
Команда з Слобожанського продовжує підходити до нового сезону у всеозброєнні
«Прометей» / Фото - ФБУ«Прометей», найімовірніше, оновив клубний логотип. У новому сезоні команда з Слобожанського виступить вже під інший емблемою.
На сайті Єврокубка з'явилася стаття з поданням команд групи А, серед іншого звертає на себе увагу новий логотип чинного чемпіона України. Цей же логотип з'явився в шапці сайту серед інших емблем клубів.
Нагадаємо, що наступний сезон клуб зіграє в Єврокубку і візьме участь в Естонсько-латвійської лізі.
Напередодні « Прометей » оголосив про укладення угоди з нігерійським захисником Калеб Агадою.
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