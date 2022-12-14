Єврокубок. «Прометей» – «Клуж», «Ховентуд» – «Реєр Венеція». Відео трансляція
«Прометей» перервав серію поразок у Єврокубку
Український клуб обіграв «Клуж»
Фото: euroleaguebasketball.net
«Прометей» у восьмому турі Єврокубку обіграв «Клуж».
Український колектив закрив серію з двох поспіль поразок у єврокубковому змаганні. Найрезультативнішими гравцями матчу стали гравці «Прометея» Ондржей Балвін та Ді Джей Кеннеді, які заробили по 23 пункти.
Єврокубок:
«Прометей» – «Клуж-Напока» 105:82 (28:27, 23:30, 28:15, 26:10)
Нагадаємо, що «Будівельник» програв на старті другого раунду Кубка Європи FIBA.
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