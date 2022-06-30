Федерація баскетболу вимагає, щоб «Прометей» і «Будівельник» виступали у чемпіонаті України
Ще один новачок. «Прометей» уклав угоду з американським центровим
Чинний чемпіон України проводить комплектацію команди до нового сезону
Дастін Хог / Фото - FacebookПрезидент «Прометея» Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook повідомив про підписання контракту з американським центровим Дастіном Хогом.
Хог минулий сезон провів у складі румунської «Клуж-Напоки», проти якої український клуб грав в Лізі чемпіонів.
У ЛЧ Хог зіграв 12 матчів, проводив на майданчику в середньому 23,1 хвилини, набирав 14 очок, робив 7,6 підбору і 2,4 передачі (РЕ 11.5).
Нагадаємо, що «Прометей» наступний сезон проведе в Латвійсько-естонській лізі, а також виступить в Єврокубку.
Раніше «Прометей» повідомив про підписання контракту з гравцем національної збірної України Іссуфом Саноном.
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