Ще один новачок. «Прометей» уклав угоду з американським центровим

Чинний чемпіон України проводить комплектацію команди до нового сезону

Дастін Хог / Фото - Facebook

Президент «Прометея»на своїй сторінці вповідомив про підписання контракту з американським центровимХог минулий сезон провів у складі румунської «Клуж-Напоки», проти якої український клуб грав в Лізі чемпіонів.У ЛЧ Хог зіграв 12 матчів, проводив на майданчику в середньому 23,1 хвилини, набирав 14 очок, робив 7,6 підбору і 2,4 передачі (РЕ 11.5).Нагадаємо, що «Прометей» наступний сезон проведе в Латвійсько-естонській лізі, а також виступить в Єврокубку.Раніше «Прометей» повідомив про підписання контракту з гравцем національної збірної України