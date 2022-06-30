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Ще один новачок. «Прометей» уклав угоду з американським центровим

Чинний чемпіон України проводить комплектацію команди до нового сезону
Баскетбол Суперліга
14:24
Ще один новачок. «Прометей» уклав угоду з американським центровим
Дастін Хог / Фото - Facebook
Президент «Прометея» Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook повідомив про підписання контракту з американським центровим Дастіном Хогом.

Хог минулий сезон провів у складі румунської «Клуж-Напоки», проти якої український клуб грав в Лізі чемпіонів.

У ЛЧ Хог зіграв 12 матчів, проводив на майданчику в середньому 23,1 хвилини, набирав 14 очок, робив 7,6 підбору і 2,4 передачі (РЕ 11.5).

Нагадаємо, що «Прометей» наступний сезон проведе в Латвійсько-естонській лізі, а також виступить в Єврокубку.

Раніше «Прометей» повідомив про підписання контракту з гравцем національної збірної України Іссуфом Саноном.
Володимир Кириченко
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Прометей Володимир Дубинський

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