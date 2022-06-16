«Прометей» в сезоні-2022/23 буде грати в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі
«Прометей» подав заявки на участь в Єврокубку і баскетбольній Лізі чемпіонів сезону-2022/23
Склад учасників даних турнірів буде відомий найближчим часом
«Прометей» / Фото - prometeybc.comЧоловічий баскетбольний клуб «Прометей» подав заявки на участь в Єврокубку і баскетбольній Лізі чемпіонів.
Дану інформацію підтвердив президент команди з Слобожанського Володимир Дубинський.
Склад учасників Єврокубка буде відомий 22 червня, а склад учасників Ліги чемпіонів – 24 червня.
Нагадаємо, що в минулому сезоні «Прометей» став першою українською командою, яка змогла вийти в топ-16 баскетбольної ЛЧ.
Нагадаємо, що в наступному сезоні «Прометей» буде грати в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі.
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