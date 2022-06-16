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«Прометей» в сезоні-2022/23 буде грати в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі

Цю інформацію підтвердив президент клубу Дубинський
Баскетбол Суперліга
15:51
«Прометей» в сезоні-2022/23 буде грати в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі
«Прометей» / Фото - prometeybc.com
Чоловічий баскетбольний колектив «Прометей» в наступному сезоні буде виступати в Латвійсько-естонській лізі.

Президент клубу з Слобожанського Володимир Дубинський підтвердив цю інформацію.

У минулому сезоні в спільній латвійсько-естонської лізі брало участь 14 команд – шість з Латвії та вісім з Естонії.

Нагадаємо, що «Прометей» завоював золоті медалі Суперліги в сезоні-2020/21. 

Раніше стало відомо, що жіночий волейбольний клуб «Прометей» наступний сезон проведе в чемпіонаті Чехії.
Джерело: ua.tribuna.com Володимир Кириченко
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