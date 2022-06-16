Чемпіонат України достроково завершено, «Епіцентр-Подоляни» і «Прометей» здобули золото
«Прометей» в сезоні-2022/23 буде грати в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі
Цю інформацію підтвердив президент клубу Дубинський
«Прометей» / Фото - prometeybc.comЧоловічий баскетбольний колектив «Прометей» в наступному сезоні буде виступати в Латвійсько-естонській лізі.
Президент клубу з Слобожанського Володимир Дубинський підтвердив цю інформацію.
У минулому сезоні в спільній латвійсько-естонської лізі брало участь 14 команд – шість з Латвії та вісім з Естонії.
Нагадаємо, що «Прометей» завоював золоті медалі Суперліги в сезоні-2020/21.
Раніше стало відомо, що жіночий волейбольний клуб «Прометей» наступний сезон проведе в чемпіонаті Чехії.
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