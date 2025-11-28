Прикарпаття-Говерла в овертаймі вирвала перемогу у Старого Луцька
Американський легіонер Лейтерренс Рід став головною зіркою зустрічі — він набрав 22 очки
1 день тому
Фото: ФБУ
У матчі регулярного чемпіонату Суперліги України Прикарпаття-Говерла здобула в овертаймі перемогу над Старим Луцьком.
Найрезультативнішим гравцем матчу став американський легіонер Лейтерренс Рід, який оформив 22 очки та зібрав 7 підбирань.
Суперліга. Регулярний чемпіонат
Старий Луцьк — Прикарпаття-Говерла 85:89 ОТ (17:15, 31:19, 17:21, 11:21, 9:13)
