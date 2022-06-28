Михайлюк: «Спочатку був націлений приїхати на Євробаскет, але зараз є можливість вийти на ЧС-2023»
Пустовий: «Був приємно здивований, коли прочитав, що Свят приїде до збірної»
Артем зазначив, що Михайлюк не дарма грає в НБА
21:42
Центрової збірної України Артем Пустовий в ефірі Instagram-каналу Ukrainian Basketball розповів про приїзд гравця «Торонто» Святослава Михайлюка на матчі відбору на чемпіонат світу-2023.
«Не думав, що приїдуть. Я, як і багато, був приємно здивований, коли прочитав, що Свят приїде до збірної. Приїхав – молодець. Леня не вистачає, але, можливо, до наступного відбору під'їде.
Михайлюк провів поки з нами тільки одне тренування і рано щось говорити. Зрозуміло, що він приїхав з НБА і не дарма там. Подивимося».
Нагадаємо, раніше Пустовий повідомив, що відмовився від переходу в «Прометей».
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