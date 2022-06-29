Пустовий: «Потрібно будь-що-будь обігравати Македонію»

Український центровий Артем Пустовий висловився про майбутні матчі відбору на чемпіонат світу-2023. Слова гравця приводить ФБУ.

Ми усе можливе зробимо для того, аби виграти +6, аби виходити з другого місця у наступний етап кваліфікації.

Ми не будуємо якихось неймовірних стратегій, нам потрібно вирішувати усі питання поетапно: спочатку Грузія, а далі підготовка та розбір двох наступних матчів.

Водночас ми розуміємо, що для загального успіху у кваліфікації нам потрібно у підсумку перший етап завершити не нижче другого місця. Це буде не просто зробити, але ми прикладемо максимум зусиль і сподіваюся виконаємо це завдання».