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Пустовий: «Потрібно будь-що-будь обігравати Македонію»

Центровий наголосив на важливості пройти до другого раунду, хоча б з другого місця
Баскетбол Збірна України
20:58
Пустовий: «Потрібно будь-що-будь обігравати Македонію»

Український центровий Артем Пустовий висловився про майбутні матчі відбору на чемпіонат світу-2023. Слова гравця приводить ФБУ.

«У нас попереду дуже важливі матчі. По-перше, нам потрібно будь-що обігрувати Македонію, але також ми націлені взяти реванш у грузинів.

Ми усе можливе зробимо для того, аби виграти +6, аби виходити з другого місця у наступний етап кваліфікації.

Ми не будуємо якихось неймовірних стратегій, нам потрібно вирішувати усі питання поетапно: спочатку Грузія, а далі підготовка та розбір двох наступних матчів.

Водночас ми розуміємо, що для загального успіху у кваліфікації нам потрібно у підсумку перший етап завершити не нижче другого місця. Це буде не просто зробити, але ми прикладемо максимум зусиль і сподіваюся виконаємо це завдання».

Раніше головний тренер збірної Айнарс Багатскіс розповів про стан команди.

Нагадаємо, збірна України в Ризі 1 липня зіграє проти Грузії, а 7 липня проти Іспанії. 4 липня українці в гостях зіграють з Північною Македонією.
Карен Агабекян
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Теги

збірна України (баскетбол) Артем Порожній

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