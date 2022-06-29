Пустовий: «Був приємно здивований, коли прочитав, що Свят приїде до збірної»
Пустовий: «Потрібно будь-що-будь обігравати Македонію»
Центровий наголосив на важливості пройти до другого раунду, хоча б з другого місця
20:58
Український центровий Артем Пустовий висловився про майбутні матчі відбору на чемпіонат світу-2023. Слова гравця приводить ФБУ.
«У нас попереду дуже важливі матчі. По-перше, нам потрібно будь-що обігрувати Македонію, але також ми націлені взяти реванш у грузинів.
Ми усе можливе зробимо для того, аби виграти +6, аби виходити з другого місця у наступний етап кваліфікації.
Ми не будуємо якихось неймовірних стратегій, нам потрібно вирішувати усі питання поетапно: спочатку Грузія, а далі підготовка та розбір двох наступних матчів.
Водночас ми розуміємо, що для загального успіху у кваліфікації нам потрібно у підсумку перший етап завершити не нижче другого місця. Це буде не просто зробити, але ми прикладемо максимум зусиль і сподіваюся виконаємо це завдання».
Раніше головний тренер збірної Айнарс Багатскіс розповів про стан команди.Нагадаємо, збірна України в Ризі 1 липня зіграє проти Грузії, а 7 липня проти Іспанії. 4 липня українці в гостях зіграють з Північною Македонією.
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