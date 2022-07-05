Разом з Україною. Визначилися всі учасники другого раунду кваліфікації ЧС-2023

У числі цих команд опинилася збірна України

Визначилися всі учасники другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023.



Збірна України потрапила в групу L, де зіграє проти Італії, Ісландії та Нідерландів. Від результату останнього матчу першого раунду проти Іспанії залежить, скільки очок у команди буде на старті другого раунду.

Відзначимо, що в другому раунді зберігаються всі очки першого раунду, крім отриманих, в матчах з четвертою командою.

Група I

1. Греція

2. Латвія

3. Туреччина

4. Бельгія

5. Сербія

6. Великобританія

Група J

1. Німеччина

2. Фінляндія

3. Словенія

4. Ізраїль

5. Швеція

6. Естонія

Група К

1. Франція

2. Литва

3. Чорногорія

4. Чехія

5. Боснія і Герцоговина

6. Угорщина

Група L

1. Італія

2. Ісландія

3. Нідерланди

4. Грузія

5. Україна

6. Іспанія

Нагадаємо, раніше збірна України виграла у Північній Македонії.