Разом з Україною. Визначилися всі учасники другого раунду кваліфікації ЧС-2023
Визначилися всі учасники другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023.
Збірна України потрапила в групу L, де зіграє проти Італії, Ісландії та Нідерландів. Від результату останнього матчу першого раунду проти Іспанії залежить, скільки очок у команди буде на старті другого раунду.
Відзначимо, що в другому раунді зберігаються всі очки першого раунду, крім отриманих, в матчах з четвертою командою.
Група I
1. Греція
2. Латвія
3. Туреччина
4. Бельгія
5. Сербія
6. Великобританія
Група J
1. Німеччина
2. Фінляндія
3. Словенія
4. Ізраїль
5. Швеція
6. Естонія
Група К
1. Франція
2. Литва
3. Чорногорія
4. Чехія
5. Боснія і Герцоговина
6. Угорщина
Група L
1. Італія
2. Ісландія
3. Нідерланди
4. Грузія
5. Україна
6. Іспанія
Нагадаємо, раніше збірна України виграла у Північній Македонії.
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