Олег Гончар

Суд Парижа ухвалив рішення про видачу США затриманого в Франції російського баскетболіста Даниїла Касаткіна.

У США спортсмену загрожує до 25 років ув’язнення за статтями про комп’ютерне шахрайство.

Касаткіна затримали 21 червня 2025 року в аеропорту Руассі-Шарль-де-Голль за запитом американської сторони. Він прибув туди разом із нареченою. Баскетболіста підозрюють в участі в хакерській групі, яка здійснювала атаки на близько 900 організацій, включно з двома федеральними установами. Сам Касаткін заперечує звинувачення.

Раніше повідомлялося, що хакерська мережа, пов’язана з підозрюваним, завдала значної шкоди через кібератаки. Екстрадиція може відбутися найближчим часом, якщо не буде апеляцій.