Олег Гончар

Апеляційний суд Парижа проведе судове засідання щодо екстрадиції російського баскетболіста Данила Касаткіна до США.

Судове розслідування призначене на 27 серпня о 14:00. Про це повідомили російські пропагандисти із посиланням на прокуратуру Парижа.

Касаткіна заарештували у Франції 21 червня цього року за запитом США. Спортсмена підозрюють в участі в хакерському угрупованні, яке з 2020 по 2022 роки здійснило атаки з використанням програм-вимагачів у близько 900 компаній, включно з двома федеральними установами США.

Засідання щодо екстрадиції відбудеться у слідчій палаті Апеляційного суду. Наразі деталей щодо обвинувачень чи ймовірного рішення про екстрадицію не розголошують.

