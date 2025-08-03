Олег Гончар

Польський баскетбольний клуб Шльонськ із Вроцлава, який у червні 2025 року очолив латвійський тренер Айнарс Багатскіс, став головним фаворитом у боротьбі за підписання українського захисника Іссуфа Санона. Про це повідомляє портал super-basket.pl.

Чутки про можливий перехід 26-річного гравця почали циркулювати після призначення Багатскіса. Наразі ж переговори вийшли на фінальну стадію, і підписання контракту очікується найближчим часом.

Санон, вихованець Дніпра, має багатий досвід виступів у різних лігах. Він дебютував у Суперлізі України в 2016 році, після чого грав за словенську Олімпію, литовський Шяуляй, український Прометей та ВЕФ Ригу в Латвійсько-Естонській лізі.

Нагадаємо, раніше Артем Пустовий підписав контракт з командою з Андорри.