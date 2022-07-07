Багатскіс – після матчу з Іспанією: «Я гордий за збірну України, сказав, що не треба не опускати голову»
Санон після бойового матчу з чемпіонами світу закликав зупинити війну в Україні
Захисник збірної України вважає, що команда може нав’язувати боротьбу будь-якому супернику
07 липня 22:59
Іссуф Санон / Фото: FIBA
Захисник збірної України Іссуф Санон на пресконференції після матчу з командою Іспанії в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2023 закликав зупинити війну в Україні:
Перш за все, я хотів би подякувати всім, хто прийшов сюди (домашній матч проходив в Ризі – XSPORT), ми грали не вдома, так що це було трохи складніше для нас. Та в даний момент це частина ситуації. Складно щось казати, бо ж ми програли у один пункт.
Це завжди непросто, щось говорити, коли ви програєте в такій манері. В чому я точно впевнений, ми грали краще, аніж в Іспанії. Ми показали, що можемо грати з Грузією, Іспанією. Будь-якою командою. Ми конкурентоспроможні. Можливо, трохи не вистачило концентрації в кінцівці. І я хотів би сказати: «Зупиніть війну в Україні! Слава Україні!»
Нагадаємо, що українці мінімально поступилися діючим чемпіонам світу (76:77).
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