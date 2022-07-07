Санон після бойового матчу з чемпіонами світу закликав зупинити війну в Україні

Іссуф Санон / Фото: FIBA

Захисник збірної України Іссуф Санон на пресконференції після матчу з командою Іспанії в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2023 закликав зупинити війну в Україні:



Це завжди непросто, щось говорити, коли ви програєте в такій манері. В чому я точно впевнений, ми грали краще, аніж в Іспанії. Ми показали, що можемо грати з Грузією, Іспанією. Будь-якою командою. Ми конкурентоспроможні. Можливо, трохи не вистачило концентрації в кінцівці. І я хотів би сказати: «Зупиніть війну в Україні! Слава Україні!»