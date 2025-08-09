Збірна України перемогла Словаччину у прекваліфікації ЧС-2027
Найрезультативнішим гравцем матчу став Іссуф Санон – 23 очка
близько 2 годин тому
Фото: FIBA
Збірна України з баскетболу здобула першу перемогу у прекваліфікацї чемпіонату світу-2027. Матч відбувся у ризькому Rimi Olympic Center.
Підопічні Айнарса Багатскіса обіграли національну команду Словаччини – 80:71
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Іссуф Санон, який набрав 23 очка.
Баскетбол. Прекваліфікаця до ЧС-2027. Група А
Україна – Словаччина 80:71 (24:24, 21:14, 17:14, 18:19)
Нагадаємо, що у попередньому матчі синьо-жовті поступилися Швейцарії з рахунком 64:66.
Наступну гру підопічні Багатскіса проведуть 16 серпня проти Швейцарії.