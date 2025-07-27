Олег Гончар

Український центровий Ігор Сергеєв підписав річний контракт із естонським клубом Пярну, повідомили в ФБУ.

23-річний баскетболіст зростом 210 см продовжить кар’єру в Латвійсько-естонській лізі та Кубку Європи FIBA.

Минулий сезон Сергеєв провів у Кейла Кулбет, зігравши 18 ігор із середньою статистикою 11.7 очка, 7.1 підбирання та 1.1 передачі. Через травми він не зміг розкрити повний потенціал. Пярну, який посів 11-те місце в лізі та вилетів у чвертьфіналі чемпіонату Естонії, стартує в Кубку Європи FIBA проти чеського Брно.

«Робота з тренером і Кубок Європи — великий виклик. Хочу прогресувати з кожною грою та боротися за найвищі місця». Ігор Сергеєв

Раніше він виступав за молодіжні збірні України з баскетболу 3х3 та національну команду 5х5.

Нагадаємо, раніше Артем Пустовий підписав контракт з командою з Андорри.