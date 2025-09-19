Шакіл О’Ніл назвав найкращого центрового НБА
Легенда ліги розкритикував Ембііда та оцінив перспективи Вембаньями
близько 1 години тому
Легенда НБА Шакіл О’Ніл поділився думками про сучасних центрових ліги в інтерв’ю Hoopshype.
Чотириразовий чемпіон НБА назвав Ніколу Йокіча з Денвер Наггетс найкращим центровим сучасності.
«Єдиний, до кого я міг би бути суворим, — це Йокіч, але він найкращий у лізі. У нього є чемпіонський титул, він знає, що робити».
Йокіч, триразовий MVP НБА, привів Денвер до чемпіонського титулу в 2023 році, демонструючи унікальну результативну гру — 25,7 очка, 12,4 підбирання, 9,4 передачі в середньому за сезон 2024/2025.
Щодо Джоела Ембііда з Філадельфії Сіксерс, Шак був різким.
«Я намагався бути жорстким із Джоелом, але, здається, він не витримує. Мабуть, доведеться виключити його з моєї програми».
Ембіід, попри 34,7 очка за гру в минулому сезоні, не зміг вивести Сіксерс за межі першого раунду плей-офф.
Віктора Вембаньяму з Сан-Антоніо О’Ніл вважає талановитим, але ще «у дитячій фазі».
