Олег Гончар

Великобританська баскетбольна ліга (GBBL) повідомила про початок свого першого сезону у вересні 2027 року, що збігається з очікуваним дебютом європейської НБА. Про це йдеться в заяві організації, наданій виданню The Yorkshire Post.

NBA Europe співпрацюватиме з Британською федерацією баскетболу (BBF), асоціаціями країн та баскетбольною спільнотою для підготовки елітної академії молодих гравців, які представлятимуть збірну Великої Британії.

Очікується, що дві команди NBA Europe з Лондона та Манчестера також змагатимуться в GBBL. Це перше офіційне підтвердження локацій франшиз NBA Europe, які раніше планувалися на сезон 2026/27.

Рішення про затримку викликане потребою у підготовці, на тлі конфлікту з Super League Basketball (SLB), яка оскаржує ліцензію GBBL. FIBA створила спеціальну групу для розв'язання кризи.