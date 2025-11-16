Шульга блиснув у G-Лізі за Мен Селтікс
Українець зіграв 35 хвилин проти Лонг-Айленд Нетс
близько 1 години тому
Максим Шульга
Український захисник Максим Шульга провів 35 хвилин на майданчику за Мен Селтікс у матчі G-Ліги проти Лонг-Айленд Нетс (127:116).
Українець набрав 12 очок, 7 підбирань, 7 передач та 4 перехоплення при 6 втратах.
Влітку Шульга підписав двосторонній контракт із Бостон Селтікс. 23-річний Максим, який останні два роки грав за VCU, був задрафтований Бостоном під 57-м номером і відправлений у G-Лігу.
Нагадаємо, Мен Селтікс здобули другу перемогу в сезоні. Раніше команда перемогла вдома, а Шульга набрав 22 очки.
