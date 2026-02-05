Олег Гончар

Український захисник Максим Шульга провів свій перший матч у НБА. 23-річний баскетболіст дебютував у складі Бостон Селтікс у поєдинку регулярного чемпіонату проти Хʼюстон Рокетс, який завершився впевненою перемогою Бостона — 114:93.

Шульга з’явився на майданчику за 1 хвилину 41 секунду до фінальної сирени. Українець провів близько двох хвилин ігрового часу, очок не набрав, змазавши один триочковий кидок. За статистикою він завершив матч без результативних дій, хоча в одному з епізодів міг записати на свій рахунок підбирання в нападі.

Максим є 57-м піком останнього драфту НБА та перебуває в Бостон Селтікс на двосторонньому контракті. Протягом сезону він здебільшого виступає за фарм-клуб у G-League і рідко потрапляє до заявки основної команди. Дебют став можливим через комфортну перевагу Бостона в рахунку та наявність українця в ростері на цей матч.

Попри короткий вихід на паркет, Шульга вписав своє ім’я в історію: він став десятим баскетболістом з України, який зіграв хоча б один матч у НБА. Востаннє до цього, понад два роки тому, дебютував Дмитро Скапінцев, який провів два матчі за Нью-Йорк Нікс.