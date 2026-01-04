Шульга набрав 16 очок за Мен Селтікс у G-лізі
Українець вийшов у старті та допоміг перемогти Кепітал Сіті Гоу-Гоу
Максим Шульга
23-річний український розігруючий Максим Шульга вийшов у стартовому складі Мен Селтікс, який є фарм-клубом Бостона, у матчі G-Ліги проти Кепітал Сіті Гоу-Гоу.
Українець провів на майданчику всі 40 хвилин, набрав 16 очок (3/8 триочкових), 6 підбирань та 5 передач. Мен Селтікс здобули перемогу з рахунком 112:109.
Шульга продовжує стабільно грати за фарм-клуб Бостон Селтікс, ставши основним гравцем.
