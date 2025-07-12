Олег Гончар

Український баскетболіст Максим Шульга, обраний Бостон Селтікс під 57-м номером на драфті НБА-2025, дебютував у Літній лізі з перемоги над Мемфіс Гріззліс з рахунком 92:78.

21-річний захисник вийшов у стартовій п’ятірці, провів на майданчику 21 хвилину 34 секунди, набрав 5 очок (2/4 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 3 передачі, зробив 2 перехоплення та 1 блок-шот, отримавши 3 фоли. Його показник ефективності склав -2.

Лідерами Селтікс на майданчику стали Джордан Волш із 17 очками та Чарльз Бессі, який оформив дабл-дабл із 14 очками та 11 підбираннями. Обидва гравці на відміну від Шульги мають досвід виступів у НБА.

Наступний матч у Літній лізі Бостон зіграЄ 13 липня проти Нью-Йорк Нікс.

Нагадаємо, раніше Шульга потрапив у розширений склад збірної України.