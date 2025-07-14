Шульга вдруге зіграв за Бостон у Літній лізі НБА
Українець знову вийшов у старті та записав до активу сім очок
36 хвилин тому
В Лас-Вегасі Бостон Селтікс в матчі Літньої ліги НБА здобули перемогу над Нью-Йорк Нікс із рахунком 94:81.
Український розігруючий Максим Шульга, обраний Селтікс під 57-м номером на драфті-2025, вийшов у стартовій п’ятірці та провів на майданчику 22 хвилини. За цей час 21-річний українець набрав сім очок (2/5 двоочкові, 1/4 триочкові, 0/1 штрафні), віддав 2 передачі, зробив 2 перехоплення, мав 1 втрату та 4 фоли.
Внесок Шульги допоміг команді здолати Нікс з рахунком 94:81.
Нагадаємо, раніше тренер Метт Рейнольдс високо оцінив захисні та плеймейкерські якості Шульги.