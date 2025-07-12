Головний тренер Бостон Селтікс у Літній лізі НБА Метт Рейнольдс прокоментував дебют українського розігруючого Максима Шульги в матчі проти Мемфіс Гріззліз, де кельти перемогли з рахунком 92:78. Слова тренера навів портал basket.com.ua.

21-річний Шульга, обраний під 57-м номером драфту-2025, за 22 хвилини набрав 5 очок, віддав 3 передачі, зібрав 3 підбирання, зробив 2 перехоплення та 1 блок-шот.

Рейнольдс назвав Шульгу традиційним плеймейкером із хорошим контролем гри, якому він дуже довіряє.

«Працюю з ним лише тиждень, тому не можу сказати про якийсь глобальний прогресс у порівнянні з тим, що спостерігав зі сторони.

Я раніше говорив, що Шульга якісно вміє робити все на паркеті. Дуже солідний гравець. Тренер розуміє, чого від нього чекати. Він ще буде прогресувати протягом цієї Літньої ліги і наступного сезону загалом. Ми бачили його захисну ефективність в університеті Вірджинії.

Я розмовляв з ним про деякі оборонні схеми цієї команди в задній лінії, пресинг та інше. В нього є схильність захищатися, що нас дуже радує».