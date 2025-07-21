Шульга зіграв проти Атланти у Літній лізі НБА
Українець провів 15 хвилин на паркеті
близько 6 годин тому
Український баскетболіст Максим Шульга взяв участь у матчі Літньої ліги НБА за Бостон Селтікс проти Атланти Хоукс.
Шульга провів на майданчику 15 хвилин, набрав 3 очки, зробив 1 підбирання та віддав 2 результативні передачі. Бостон здобув упевнену перемогу з рахунком 101:80.
Шульга був обраний Бостон Селтікс під 57-м номером на драфті НБА-2025 після обміну з Орландо Меджик. Цей вибір став першим за останні сім років, коли український баскетболіст потрапив на драфт НБА. Останнім був Святослав Михайлюк у 2018 році.
Нагадаємо, раніше Шульга допоміг Бостону обіграти Лейкерс.