Олег Шумейко

Українці продовжують матчі у Літній лізі НБА. Максим Шульга з Бостоном обіграв Лейкерс (87:78).

Український розігруючий провів на майданчику 22 хвилини 34 секунди – за відведений час захисник набрав 4 очки, 3 підбирання, 4 передачі та 2 перехоплення при двох втратах та чотирьох фолах.

Дмитро Скапінцева з Портлендом переграв Х’юстон (102:83). Центровий отримав 13 хвилин 25 секунд ігрового часу. Бігмен заробив 5 очок, зробив 4 підбирання при двох фолах.

Нагадаємо, що Дем’єн Ліллард повернувся до Портленда.