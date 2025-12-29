Шульга зіграв зі старту за Мен Селтікс у G-лізі
Українець провів результативний матч
близько 1 години тому
Максим Шульга
У матчі G-ліги Репторс 905 в стартовому складі за Мен Сетлікс вийшов українець Максим Шульга.
Українець провів на майданчику 29 хвилин, набравши 8 очок (4/8 двоочкових), 3 підбирання, 2 асисти, 1 перехоплення та 2 блоки.
Попри зусилля Шульги Мен Селтікс програли з рахунком 100:124.
Влітку 23-річний Шульга підписав двосторонній контракт із Бостон Селтікс після двох років. Бостон задрафтував його під 57-м номером.
Нагадаємо, раніше Шульга блиснув у G-Лізі за Мен Селтікс.
