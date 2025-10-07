Сім'я Янніса Адетокунбо змінила місце проживання
Зірка НБА перевіз сім'ю на батьківщину
33 хвилини тому
Янніс Адетокунбо
Сім'я лідера Мілвокі Бакс Янніса Адетокунбо переїхала на постійне проживання до Афін, повідомляє Tovima.
Дружина Марія та четверо дітей залишили Мілвокі й оселилися в новому футуристичному житловому комплексі в дипломатичному районі Палео Психіко, збудованому спеціально для родини.
У комплексі передбачено окремі квартири для братів Янніса та його матері. Двоє старших дітей пари – п'ятирічний Ліам Чарльз і чотирирічний Маверік Шай – уже розпочали навчання в елітному приватному дитсадку.
Адетокунбо розпочне свій 13-й сезон у НБА. Його контракт із Мілвокі діє до сезону 2026/2027 з опцією гравця на 2027/2028 рік.
