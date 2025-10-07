Олег Гончар

Сім'я лідера Мілвокі Бакс Янніса Адетокунбо переїхала на постійне проживання до Афін, повідомляє Tovima.

Дружина Марія та четверо дітей залишили Мілвокі й оселилися в новому футуристичному житловому комплексі в дипломатичному районі Палео Психіко, збудованому спеціально для родини.

У комплексі передбачено окремі квартири для братів Янніса та його матері. Двоє старших дітей пари – п'ятирічний Ліам Чарльз і чотирирічний Маверік Шай – уже розпочали навчання в елітному приватному дитсадку.

Адетокунбо розпочне свій 13-й сезон у НБА. Його контракт із Мілвокі діє до сезону 2026/2027 з опцією гравця на 2027/2028 рік.

